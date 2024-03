Bolsonaro agora terá que incluir Gonet no rol dos 'perseguidores'

Bolsonaro diz que não cometeu nenhum crime. Afirma estar limpo no caso das vacinas fakes, na encrenca das joias sauditas e na tentativa de golpe de Estado. Ficou difícil, porém, sustentar a tese segundo a qual Xandão persegue um ex-presidente de mostruário. Seria necessário atribuir tudo a um complô do delator Cid com os agentes da PF, combinados com o general Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Júnior, todos mancomunados com as dezenas de mensagens e áudios vadios extraídos dos fundões de celulares e computadores.

Avalia-se no Supremo que o indiciamento da PF no caso das vacinas falsas será convertido na primeira denúncia formal do sucessor de Augusto Aras contra Bolsonaro. Ou seja: em duas semanas, o capitão terá que incluir no seu rol de conspiradores Paulo Gonet, cuja indicação para a chefia da Procuradoria foi aprovada no Senado com o apoio da bancada bolsonarista.