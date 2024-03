Remediar o pus de 2022 não vai curar a unha encravada de 1964

Lula aplica a 1964 a fórmula receitada por Bolsonaro para 2022. O capitão propôs "passar uma borracha no passado" em nome de uma hipotética pacificação. A pretexto de apaziguar as Forças Armadas, Lula proibiu o Ministério dos Direitos Humanos de rememorar o golpe que derrubou João Goulart há 60 anos.

Diante do dilema vivido por Lula, um autor de novela com pouca criatividade poderia elaborar um roteiro que terminaria num país alternativo: o Brasil se o golpe de Bolsonaro tivesse ocorrido do modo como ele planejou. Um Brasil que poderia ter sido e por muito pouco não foi.

A intenção do 8 de janeiro era criar um caos que só poderia ser resolvido pelos militares. Lula e seus comunistas teriam que fugir para a Venezuela. A direita militar furiosa cercaria as sedes dos Três Poderes com os tanques envelhecidos do almirante Almir Garnier. E o capitão retornaria em triunfo do seu exílio na Disney, para implantar uma autocracia que mergulharia o país num ciclo de selvageria inédita.