PT enxerga o futuro no retrovisor

Pesquisa nacional do Datafolha divulgada nesta quinta-feira confirmou a deterioração do prestígio de Lula, que já havia sido captada por outros institutos. Em curva ascendente, a taxa de reprovação do governo (33%) encostou no índice de aprovação (35%). Para a maioria do eleitorado (58%) Lula fez menos do que se esperava dele em um ano e três meses.

O nome do principal desafio do PT é renovação. Na campanha de 2022, Lula declarou que seu terceiro mandato seria o último. "Eu não vou ser um presidente da República que está pensando na sua reeleição", disse. "Eu vou ser o presidente que vou estar pensando em governar este país por quatro anos e deixá-lo tinindo."

Em tese, Haddad seria o petista mais bem-posto para incluir a centro-direita no raio de ação eleitoral do PT, renovando o arco democrático que se formou em 2022. Mas Lula mudou de ideia assim que sentou no trono, bloqueando a decolagem de um Plano B.

Se tiver desempenho, Lula disputará a reeleição. Seu projeto é impulsionado pela crença petista segundo a qual faltam alternativas ao partido. Em quatro décadas, Lula não permitiu que ela surgisse. Tornou-se uma palmeira solitária no gramado da esquerda.

Lula levou o PT a cultivar a certeza de que seu único líder é uma potência hegemônica. Em 2027, no início de um hipotético terceiro mandato, Lula teria 81 anos.

Quando foi fundado, no início dos anos 1980 do século passado, o PT considerava-se o partido do futuro. Ao atingir o Poder, foi transformado pelo mensalão e pelo petrolão em partido do faturo. Forneceu material para o surgimento de Bolsonaro.