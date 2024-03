Respeito do STJ pelo direito das mulheres ainda depende do VAR

No curto intervalo de oito dias, o Superior Tribunal de Justiça expôs o seu caráter lotérico às mulheres em dois julgamentos. Num, determinou que Robinho cumpra no Brasil a cana de 9 anos por participar do estupro coletivo de uma jovem albanesa na Itália. Noutro, rasgou o Código Penal ao concluir que um homem de 20 anos que estuprou e engravidou uma menina de 12 em Minas Gerais não merece cadeia porque disse amar a violentada e se dispôs a custear o bebê.

No caso de Robinho, o gol que leva o criminoso para trás das grades foi marcado na Corte Especial do STJ. O ministro Mauro Campbell expôs a lógica numa frase: "O Brasil não pode ser refúgio para criminosos". No caso da menina mineira, a joelhada que retirou de campo o conceito legal de "estupro de vulnerável" ocorreu na Quinta Turma do STJ. Ali, o relator Reynaldo Fonseca disse que "a vida é maior que o direito".

Acompanhado pela maioria, o doutor concluiu que a prisão do estuprador imporia "prejuízo maior" aos envolvidos, pois "agora temos uma criança, e o pai continua dando assistência a essa criança". Única mulher presente ao julgamento, a ministra Daniela Teixeira tentou evitar o descalabro: