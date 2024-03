O PSDB morreu e ainda não sabe

Ninguém diz em voz alta, talvez por pena. Mas o PSDB já morreu e não sabe. Ao implodir a centro-direita em 2018, Bolsonaro tomou o lugar que o PSDB ocupava há um quarto de século na polarização com o PT. O capitão empurrou o tucanato para a cova.

No buraco, o PSDB chegou a 2022 sem candidato ao Planalto. João Doria desistiu. Eduardo Leite não resistiu. Houve mais e pior: o PSDB perdeu a disputa pelo governo de São Paulo, interrompendo uma hegemonia de 28 anos.

Egresso do DEM, o tucano postiço Rodrigo Garcia foi gongado pelo eleitor já no primeiro turno. O bolsonarista Tarcísio de Freitas jogou terra em cima do ninho.

Ironicamente, Geraldo Alckmin tornou-se o símbolo da decomposição do PSDB. Governou São Paulo em nome do partido por quatro mandatos. Pretendia concorrer novamente. Mas foi escanteado por Doria, um afilhado político que preferiu o fiasco Garcia ao ex-padrinho.

Doria voltou para suas empresas. Garcia desceu ao ostracismo. Alckmin aninhou-se no PSB e na campanha presidencial de Lula. Eleito vice-presidente da República na chapa do antigo arquirrival, Alckmin acomodou uma lápide sobre o tucanato.

Se a demora do PSDB em se dar conta da própria morte serve para alguma coisa é para demonstrar que o partido, suprema desgraça, não foi para o céu. O atestado de óbito do PSDB já foi expedido. Preencheu o formulário uma legista insuspeita. Chama-se Evidência. No espaço reservado à causa mortis, ela escreveu: "Suicídio".