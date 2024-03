Golpismo de 22 faz da memória de 64 gênero de 1ª necessidade

Contra esse pano de fundo tisnado pela intoxicação, o Datafolha informa que a maioria dos brasileiros (63%) acha que o aniversário do golpe de 64 deve ser desprezado. Apenas 28% avaliam que a data é digna de comemoração. Para 59%, Lula fez bem em proibir atos do governo sobre o golpe.

O Datafolha também informou que, para sete em cada dez brasileiros (71%), a democracia é o melhor regime de governo. Entretanto, 18% declararam que não tanto faz se o regime é democrático ou ditatorial. Para 7% dos entrevistados, dependendo das circunstâncias, uma ditadura pode ser melhor que a democracia.

Ou seja: somando-se os indiferentes com os que flertam abertamente com o regime ditatorial, chega-se à espantosa constatação de que 25% dos brasileiros colocam em dúvida a máxima de Churchill segundo a qual a democracia é o pior regime imaginável com exceção de todos os outros. Para esse pedaço da sociedade brasileira, um simulacro de democracia ou uma ditadura genuína podem ser preferíveis à democracia de verdade.

O histórico do Datafolha mostra que o apreço pela democracia diminuiu desde as eleições presidenciais de 2022. Em outubro daquele ano, 79% dos entrevistados enxergavam a democracia como o melhor regime. Em outubro, o percentual caiu para 74%. Agora, 71%, No mesmo período, aumentou a indiferença em relação ao regime democrático: 11%, 15% e, agora, 18%. A preferência pela ditadura oscilou para o alto: 5% em outubro do ano eleitoral, 7% nas duas pesquisas seguintes.

A deposição de João Goulart, como se sabe, recebeu o apoio de vários setores da chamada sociedade civil —do empresariado à imprensa. O suporte material dado por setores do ogronegócio ao acampamento que pedia intervenção militar na frente do QG do Exército revelou que Bolsonaro também não estava sozinho nos seus delírios golpistas.

Os devotos do bolsonarismo que encheram sete quadras de asfalto na Avenida Paulista no último dia 25 de fevereiro também demonstraram que um naco nada negligenciável da sociedade continua compartilhando das hesitações de Bolsonaro sobre de que lado da Terra Plana seria mais conveniente saltar.