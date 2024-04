'Tô nem aí' e 'nem sabia' tornam o escracho policial marca de SP

Para Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, a Operação Verão "deu certo". Antes de discutir se a ação da polícia militar na Baixada Santista foi mesmo bem-sucedida seria necessário combinar o que é "dar certo". Convém definir quesitos, escolher índices, acertar critérios.

A letalidade policial, por exemplo, não é um dado relevante para o capitão Derrite. "Eu nem sabia que eram 56", disse o secretário sobre o número de pessoas passadas nas armas pela PM entre fevereiro e 1º de abril, quando a operação foi encerrada.

Antes da Operação Verão veio, no final do ano passado, a Escudo. Em duas etapas, registrou 36 mortes. Tudo somado, a PM levou à cova na Baixada Santista 92 cadáveres. Letalidade semelhante não se via desde 1992, quando 111 presos foram mortos no massacre do Carandiru. O governo alega que os mortos da baixada eram "criminosos" que entraram em "confronto com as forças policiais".