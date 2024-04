Lula presenteia Rui Costa com blindagem idêntica à do centrão

Acusado por uma delatora de avalizar negócio suspeito de R$ 48 milhões quando governava a Bahia, o chefe da Casa Civil Rui Costa é presenteado com a mesma blindagem assegurada aos suspeitos do centrão. A exemplo do que ocorreu com ministros como Juscelino Filho (Comunicações), Fufuca (Esportes) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), Lula dedica ao amigo petista a mesma inércia. Não esboçou uma mísera reação pública, nem mesmo uma cara de nojo.

Rui Costa defende-se como pode. Admite ter avalizado a compra de 300 respiradores chineses com pagamento antecipado de R$ 48 milhões. Não nega que a empresa contratada, por precária, jamais entregou os equipamentos à Bahia e ao Consórcio Nordeste. Alega que, consumada a lambança, chamou a polícia. Silencia diante da acusação da delatora de que a polícia baiano tentou apagá-lo do inquérito.

Na prática, Rui Costa pede à plateia que o enxergue como um gestor inepto, não um reles desonesto. O diabo é que nenhuma das duas condições orna com o tamanho do cofre que Lula lhe confiou ao acomodar na Casa Civil a coordenação do PAC —um programa de obras orçado em R$ 1,7 trilhão, entre verbas públicas e privadas.