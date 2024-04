Clã Bolsonaro não suporta coisa errada, só mente um pouquinho

Sobre os dois pernoites de Bolsonaro na embaixada húngara, o primogênito diz coisa definitiva —"Não tem esse papo de fugir e pedir asilo"—, mas não consegue definir muito bem a coisa. Pede à plateia que se faça de boba e acredite que não tratou dos detalhes da estadia com o pai —"Ele não abre para ninguém."

Na mesma entrevista, Flávio disse: "Não defendo milícias". Quando era deputado estadual, o agora senador homenageou com menções honrosas na Assembleia Legislativa do Rio dois PMs tóxicos: Ronald Paulo Alves Pereira e Adriano Magalhães da Nóbrega que chefiaram o célebre Escritório do Crime. Adriano ganhou também a Medalha Tiradentes, mais alta honraria da Alerj. E teve a mãe e uma ex-mulher encaixadas na rachadinha do gabinete de Flávio.

Quer dizer: o capitão não tolera golpe e não pensa em fuga. Seu primogênito não suporta milicianos. O único problema do clã Bolsonaro é mentir um pouquinho.