Eis o que faltou responder: Por que Cid tentou melar a delação?

Cid detonou a Polícia Federal, insinuando que seus inquisidores o forçaram a delatar inverdades: "Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era a verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo".

O delator tratou a toga do relator do Supremo Tribunal Federal como um manto de suspeição: "O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação".

Referiu-se ao inquérito sobre a tentativa de golpe como um jogo de cartas marcadas, pois Moraes "já tem a sentença pronta. Só tá esperando passar um tempo. O momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo."

Sugeriu que a Polícia Federal foi seletiva ao colher seus depoimentos. Os investigadores teriam desdenhado, por exemplo, da revelação de um suposto encontro entre Bolsonaro e seu algoz: "Eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados, desconcertados. Eu falei: 'Quer que eu fale?'."

O poeta português Fernando Pessoa ensinou que "o único sentido oculto das coisas é que elas não têm nenhum sentido oculto." Gravações assim, tão comprometedoras, não chegam ao noticiário por acaso. O propósito do vazamento é claro como água de bica. Encurralado, Bolsonaro sonha com um tumulto nos inquéritos.

A delação de Cid foi corroborada por provas documentais e testemunhais. No inquérito mais cabeludo, sobre a tentativa de golpe, afora os dados recolhidos pela PF no celular e no coputador de Cid, o enredo foi confirmado em depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Baptista Júnior, ex-chefes do Exército e da Aeronáutica.