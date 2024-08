Band realiza debate em SP sob atmosfera de Ultimate Fighting

O paulistano que sintonizar na Band às 22h30 para saber de saúde, educação, transporte e segurança corre o risco de se frustrar. A julgar pelo que se viu nas sabatinas, entrevistas e atos políticos, é grande o risco de o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo virar uma espécie de Ultimate Fighting. Nesse UFC eleitoral, o sangue é substituído pela lama.

Bem-postos nas pesquisas, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos chamam um ao outro de vagabundo e corrupto. A Justiça indeferiu reclamação de Boulos. A polícia e o Ministério Público forneceram aos rivais de Nunes a infiltração do PCC nos contratos de ônibus, a máfia das creches e guardas-civis com viés miliciano.

Habituado a detonar no "Brasil Urgente", programa do qual tirou férias, Datena luta em casa para se consolidar como terceira via. Chamado de traidor por Tabata Amaral, empurra a ex-aliada para o acostamento.