Em live 'religiosa', Marçal chora e chama Nunes de 'direita trans'

Os evangélicos representam 24% do eleitorado paulistano. Os católicos, 38%. Ignorando o caráter laico do Estado, Marçal defendeu a criação de partidos religiosos. Fez um chamamento à maioria cristã. "Em todas as camadas da sociedade tem um cristão. E ele precisa se manifestar, porque a gente precisa colocar esses comunistas para correr. Da minha parte, vocês nunca vão ver eu rachar a direita ou o lado conservador, de maneira nenhuma."

Atacou Nunes: "Tem gente que se pinta de conservador, é uma direita trans, tipo a pessoa que nasceu de um jeito, é de um jeito, mas decidiu mudar. Esse é o candidato Nunes, que alguns pastores vergonhosamente têm defendido." Bateu em Boulos: "Se temos a maior parte da população andando conosco, por que vamos nos curvar para esse tanto de gente maluca tentando destruir o nosso Hino Nacional, os nossos filhos na escola com linguagem neutra, com a questão de sexualidade?"

Reeditou todo o arsenal de preconceitos usado por Bosonaro para torpedear Lula na sucessão de 2022. Chegou mesmo a insinuar que Boulos fechará igrejas se for eleito."Quando você vê uma igreja abrindo um partido você pensa: quer o poder. Quer mesmo! O poder de não ser fechada, de não ser controlada por comunistas."

Associou Boulos à "erotização infantil, partidarização, ensinando os nossos filhos a serem petistas dentro da escola, querendo mandar na gravidez das mulheres." Prosseguiu: "Esses caras chegam e querem descriminalizar as drogas, tirar dos presídios milhares de traficantes, colocar pessoas incompetentes na máquina pública."

Apresentando-se como evangélico genuíno, Marçal disse ser um "homem de oração, de ler a palavra todo dia e de respeitar as instituições, tanto o Judiciário quanto as igrejas." Disse que "nunca na história de São Paulo um evangélico sentou na cadeira de prefeito." Voltou a criticar pastores que, "por conta de dinheiro público, estão se levantando contra." sua candidatura. Pregou a eleição não de um evangélico, mas de "alguém com capacidade de gestão". Paradoxalmente, prometeu fazer jejum de sete dias.