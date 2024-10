Hemorragia entre bolsonaristas pode tirar Nunes do 2º turno

Com 26% das intenções de voto, Boulos aparece no Datafolha numericamente à frente de Nunes e Marçal, ambos com 24%. Mas a estagnação persistente do preferido de Lula, com dificuldades para avançar entre os eleitores que votaram no seu cabo eleitoral em 2022, não lhe permite baixar a guarda. De resto, a ascensão de Tabata Amaral, agora com 11% no Datafolha, conspira contra o voto útil ambicionado por Boulos.

Com o resultado do próximo domingo absolutamente aberto, a principal tarefa de Boulos, Nunes e Marçal no debate desta noite será alcançar os eleitores ainda indecisos (18%), de preferência roubando votos pouco convictos dos adversários. A essa altura, falar para convertidos seria um desperdício de tempo.