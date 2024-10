Namoro de Boulos com eleitores de Marçal não foi correspondido

Depois do primeiro turno, Guilherme Boulos concluiu que precisava acenar para os eleitores de Pablo Marçal. Coisa de 1,7 milhão de votos. A nova pesquisa Quaest revela que o namoro não foi correspondido.

Em uma semana, a taxa de migração de votos de Marçal para Ricardo Nunes avançou cinco pontos percentuais. Hoje, o prefeito surraria Boulos nesse segmento por 79% a 7%. Uma diferença de estratosféricos 72 pontos percentuais.

No placar geral, a Quaest registrou oscilações dentro do quadrado da margem de erro. Boulos avançou duas casas, Nunes deslizou um ponto para baixo. Não há vestígio de virada. Mas a vantagem do prefeito recuou de 12 para nove pontos percentuais: 44% a 35%.