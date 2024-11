Lula joga Haddad na frigideira do petismo e de movimentos sociais

Amigo de Lula, o deputado estadual Emídio de Souza, quadro tradicional do PT, estranhou o fato de Gleisi Hoffmann, presidente da legenda, ter endossado o manifesto anticortes sem submeter a decisão às instâncias partidárias. Emídio acertou no olho da mosca ao afirmar que "o PT não pode fazer de conta que não é governo e nem desconhecer os claros limites do orçamento público" e das normas que "regem a receita e a despesa do governo".

Editoriais uníssonos do Globo, Folha e Estadão refletem a frustração e até o espanto dos donos da mídia com a não divulgação, até agora, dos chamados ajustes fiscais que eles tanto exigem. Eles esperam impor ao governo e ao país o sacrifício dos aposentados, dos trabalhadores,… -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 10, 2024

O descompromisso do PT e dos pseudoaliados com a pauta econômica não tem importância diante da precariedade das contas nacionais e do esforço necessário para recolocá-las nos trilhos. O essencial é constatar que um presidente da República que reclama do mercado age mais ou menos como piloto de avião que se queixa da existência do céu.

Ao transformar o debate sobre cortes que Haddad considera vitais para salvar regras fiscais que o próprio governo criou, o presidente como que empurra seu ministro da Fazenda para a frigideira do PT e dos movimentos sociais. Lula faria um bem a si mesmo se prestasse atenção a um ensinamento de Tancredo Neves. Presidente não pode ficar embaralhando o tempo todo, dizia Tancredo. Em algum momento, Lula precisa cortar o baralho e distribuir as cartas.