Morte de delator do PCC intima Lula e Tarcísio a trabalhar juntos

Governos existem não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Há 12 dias, Lula reuniu os governadores no Planalto para expor uma PEC anticrime organizado. Tarcísio de Freitas disse que a iniciativa é "bem-vinda" como "primeiro passo" para "uma grande construção coletiva". Algo que permita enviar ao Congresso "não só uma PEC, mas um grande pacote".

O assassinato do empresário Vinicius Gritzbach, delator do PCC, como que intimou Lula e Tarcísio a transformar discurso em prática. A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo entraram na investigação divididas, em inquéritos paralelos. As circunstâncias convidam os chefes das duas corporações a ordenar o trabalho conjunto.

Pai da PEC anticrime, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) tirou uma casquinha do governador fluminense Claudio Castro na reunião de dias atrás no Planalto. Disse que "a valorosa e combativa Polícia Federal" desvendou com "sete homens" o caso Marielle Franco, que a polícia do Rio não conseguiu elucidar em cinco anos.