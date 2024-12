Efeito Trump estreita a inimizade entre Mercosul e União Europeia

Subitamente, quase todos passaram a falar a mesma língua na Babel em que havia se convertido a negociação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O protagonista da concórdia, suprema ironia, é um personagem ausente das articulações: Donald Trump.

O protecionismo embutido no slogan "America First" estreitou a inimizade que envenenava a formação do megamercado com 700 milhões de pessoas. França, Itália e Polônia torcem o nariz. Alegam que não se deve fechar negócio com os sul-americanos na base do vai ou racha.

Contra esse pano de fundo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desembarcou na cúpula do Mercosul, em Montevidéu, com disposição para formalizar o bloco —mesmo que rachado. Além de recear o efeito Trump, Ursula e seus aliados apavoram-se com a perspectiva de uma hegemonia da China na América do Sul.