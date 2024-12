Lula jogou Pimenta na frigideira

Os parafusos da poltrona do ministro petista Paulo Pimenta pareciam frouxos cada vez que Lula dizia que algo precisava ser feito na comunicação do seu governo. Em dois lances, a situação de Pimenta mudou de patamar. Num, Lula jogou na frigideira o chefe da Secretaria de Comunicação do Planalto. Noutro, o Partido dos Trabalhadores elevou a intensidade da chama que arde sob Pimenta. Tudo isso aconteceu num intervalo de menos de 24 horas.

Na noite de sexta-feira, discursando numa videoconferência transmitida para a cúpula do PT, Lula ajustou sua prosa: "Há um erro do governo na questão da comunicação e sou obrigado a fazer as correções necessárias." Na tarde deste sábado, a direção nacional do partido aprovou resolução cujo texto anota: "Lula faz um ótimo governo que precisa apenas ajustar o modo de comunicar e informar o seu povo", pois as realizações "não estão se traduzindo em aumento de popularidade do presidente e de sua gestão."

A alturas tantas do seu pronunciamento, Lula democratizou as responsabilidades: "O PT tem culpa, o meu governo tem culpa. A gente não pode permitir em nenhum momento que alguém que pensa como pensa a extrema direita no nosso país tenha mais espaço nas redes sociais do que nós, mais informação na internet do que nós. E consiga projetar suas maldades mais do que a gente consegue projetar as bondades que nós fazemos".