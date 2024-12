Armada de martelo, Gleisi ignora que Campos Neto é prego gasto

De resto, Gleisi fingiu não notar que o BC comunicou que haverá outras duas elevações de um ponto percentual. Uma em janeiro, no alvorecer do Ano-Novo. Outra em março. Significa dizer que, no final do terceiro trimestre de 2025, já sob Galípolo, a taxa anual de juros será de estratosféricos 14,25%.

Campos Neto será, então, um prego gasto. Desfrutará do ócio de uma quarentena remunerada. A diretoria do BC estará renovada. Dos nove diretores, sete terão sido escolhidos por Lula. Será divertido observar os movimentos do presidente da República e dos caciques do PT. Talvez tenham que se se comportar como o sujeito que quer pregar um prego sem se machucar e segura o martelo com as duas mãos.