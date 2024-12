Pesquisa mostra que segurança é calcanhar de vidro de Tarcísio

A pesquisa Quaest mostrou que, por ora, a aprovação à gestão de Tarcísio permanece alta. A despeito da má avaliação na segurança, o governo paulista é bem avaliado por 61% da população do estado.

Um governador com semelhante índice de avaliação não deveria topar com o óbvio, tropeçar no óbvio e seguir adiante fingindo que o óbvio não é o óbvio. No momento, há duas obviedades nítidas diante de Tarcísio. A primeira é que Derrite não deveria ter sido nomeado. A segunda é que já passou da hora de o governador enviar ao Diário Oficial do estado um ato de exoneração do secretário.