Collor ensina a Bolsonaro como ficar livre depois da condenação

Sob a ótica do Direito, os recursos de Collor compõem o devido processo legal. Vistos desde o meio-fio, os sucessivos embargos são a prova de que, acima de um certo nível de poder e renda, todo homem é presumido culpado no Brasil até que prove ser influente. Conviria ao Supremo apressar a emissão da ordem de prisão de Collor. Do contrário, o toque de caixa que Alexandre de Moraes adota no caso do golpe fornecerá pano para aumentar o comprimento do manto de perseguido que Bolsonaro veste.