As mulheres representam 52% do eleitorado. Sem o voto delas, Lula não teria vencido Bolsonaro em 2022 por pequena margem. Se não tem consciência de gênero, o beneficiário da maioria dos votos femininos precisaria ter pelo menos gratidão. Mas Lula dá declarações machistas como a bananeira dá bananas. Aconteceu de novo nesta quarta-feira.

Lula insinuou ter nomeado Gleisi Hoffmann para chefiar a coordenação política do governo por critérios estéticos. Discursando no Planalto, dirigiu-se a Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Disse aos presidentes da Câmara e do Senado que deseja mudar "a relação" com o Congresso. "Por isso coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. É que eu não quero mais ter distância entre vocês."

Lula já havia declarado que é amante da democracia "porque os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres". Após constatar que a violência contra mulher aumenta depois de jogo de futebol, afirmou que, "se o cara é corintiano, tudo bem." Num tempo em que elas chefiam famílias, disse que mulher com formação e salário "não depende do pai para comprar batom e calcinha."