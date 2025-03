Congresso faz do orçamento enorme caverna de Ali-Babá

Nos seus primeiros mandatos, Lula levou a experiência às fronteiras do paroxismo, remunerando o apoio parlamentar com mensalão e petrolão. Na gestão Dilma, o Congresso começou a tornar impositivos pagamentos que eram opcionais. Sob Bolsonaro, o melado passou a escorrer pelo ladrão das emendas secretas, agora rebatizadas de emendas de líder.

O vocábulo "governabilidade" foi ganhando um um significado gangsterístico. O Orçamento federal ficou parecido com a caverna de Ali-Babá. A diferença é que, no conto das mil e uma noites, havia 40 ladrões. No Supremo, há cerca de 80 investigações sobre desvios de emendas. O Ministério Público Federal se equipa para abrir ações judiciais em 361 municípios destinatários de verbas suspeitas. Falta a esse enredo um retumbante "Abre-te sésamo".