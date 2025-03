Galípolo é igual ou melhor que Campos Neto, avalia mercado

Imagem: Semana está recheada de pautas de interesse do Ministério da Economia. Entre os itens a serem votados, está a indicação de Gabriel Galípolo, à esquerda do ministro Fernando Haddad, para o Banco Central. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.

Gabriel Galípolo caiu no gosto dos operadores do mercado financeiro, revela pesquisa Quaest. A despeito de considerar que é cedo para tirar conclusões sobre seu desempenho, a maioria gosta do que vê. Para 49% dos entrevistados, a gestão de Galípolo tem sido "igual" à de Roberto Campos Neto. Para 20%, o trabalho do novo presidente do Banco Central é melhor que o do antecessor.

Quer dizer: Praticamente sete em cada dez agentes financeiros (69%) acham que Lula colocou um novo caprino na sala ao substituir Campos Netto, seu bode expiatório de estimação, por Galípolo. Nesta quarta-feira, seguindo um rastro esboçado nos últimos dias da gestão Campos Neto, com o aval de Galípolo, o BC deve elevar os juros para 14,25%, mesmo nível registrado em outubro de 2016, durante a ruína econômica de Dilma.

O prestígio do chefe do BC cresce na proporção direta da derrocada da imagem de Lula e de Fernando Haddad no mercado. Segundo a pesquisa, 88% dos agentes financeiros avaliam negativamente o desempenho de Lula, 58% o de Haddad e 8% o de Galípolo. Apenas 4% avaliam positivamente Lula, 10% Haddad e 45% Galípolo.