PGR e STF prendem Bananinha dentro de sua própria fake news

Sem passaporte, "eu ficaria preso no Brasil", disse Eduardo Bolsonaro à Folha ao justificar sua fuga para os Estados Unidos. Em dois lances, o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes demoliram os moinhos de vento que o deputado enxergou numa notícia-crime do PT.

Gonet manifestou-se contra a pretensão do petismo. Sustentou que as relações de Eduardo com expoentes do império laranja de Trump não configuram crime. Chamado pelo deputado de "monstro incontrolável", Xandão avalizou a posição de Gonet, arquivando o pedido de apreensão do passaporte.

O general Hamilton Mourão soou premonitório quando apelidou o filho de Bolsonaro de Eduardo Bananinha. O deputado fez jus ao diminutivo. Tornou-se a primeira piada da história a cogitar um pedido de asilo no estrangeiro.