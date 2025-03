Gonet teve recaída de Aras na fraude da vacina de Bolsonaro

Depois de morder, Paulo Gonet soprou Bolsonaro. Vinte e quatro horas após ser convertido em réu por comandar a organização criminosa que tramou contra a democracia, o capitão foi presenteado pelo procurador-geral da República com o arquivamento do caso da fraude no cartão de vacina. Alegou-se que não há elementos que justifiquem uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Curioso, muito curioso, curiosíssimo.

Ex-ajudante de ordem, o delator Mauro Cid revelou ter cumprido ordens de Bolsonaro ao forjar um certificado de vacinação para o chefe e a filha dele, Laura Bolsonaro. Percorrendo o caminho da fraude, a Polícia Federal constatou que os falsos certificados de vacinação contra Covid foram emitidos no apagar das luzes do mandato, às vésperas da viagem de Bolsonaro para a Flórida. O acesso ao aplicativo do SUS foi feito num endereço eletrônico do Planalto.

No alvorecer do inquérito policial, o gabinete do antiprocurador Augusto Aras já havia tentado isentar Bolsonaro. Braço direito de Aras, a vice-procuradora-geral Lindôra Araújo sustentou no Supremo que Cid teria "arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa à revelia, sem o conhecimento e sem a anuência" de Bolsonaro. Relator do caso, Alexandre de Moraes discordou. Anotou num despacho que "não é crível" a versão de que Cid providenciou certificados de imunização fraudulenta para Bolsonaro e a filha sem o "conhecimento e aquiescência" do chefe.