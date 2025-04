Nikolas conduz bolsosfera numa excursão pelo mundo da ilógica

No vídedo em que comparou a cabeleireira branca do "perdeu, mané" com a costureira negra que se tornou mártir da luta antirracista nos Estados Unidos, o deputado Nikolas Ferreira viajou na maionese. Durante sete minutos, conduziu a bolsosfera numa excursão pelo universo da falta de lógica. Cometeu uma heresia histórica, uma comparação desrespeitosa e uma desinformação deslavada.

O menino prodígio do bolsonarismo soou herético porque Débora Rodrigues dos Santos e Rosa Parks não cabem numa mesma frase. Uma foi presa em 2023 no meio de uma turba que pedia intervenção militar em Brasília. Outra foi detida em 1955 porque se recusou a sair de um assento de ônibus destinado aos brancos no Alabama.

A cabeleireira brasileira pichou a estátua da Justiça na Praça dos Três Podres. A costureira americana virou estátua na Rotunda do Capitólio, a casa legislativa invadida por trumpistas na tentativa de virada de mesa em Washington que inspirou o quebra-quebra de Brasília.