'Volta por cima' de Lula terminou com Sidônio debaixo de chumbo

Ao batizar o balanço retardado de um governo mal avaliado de "Brasil Dando a Volta por Cima", Sidônio Palmeira exagerou na marquetagem. Transformou a campanha prematura de Lula num balé desconectado da realidade. Não conseguiu sacudir a poeira de Lula. E ainda terminou debaixo de chumbo.

Sidônio se aborreceu com os repórteres. Depois do festival de exibição de "ações do governo", esses malvados só queriam saber da impopularidade de Lula e da má avaliação do governo nas pesquisas. "Eu acho até engraçado", disse o marqueteiro do Planalto, antes de socializar responsabilidades.

"Eu acho que impopularidade tem responsabilidade de todos os ministros, todas as áreas —área política, gestão, comunicação, todo mundo", disse Sidônio. Em privado, um colega refrescou a memória do chefe da Secom. "Ele disse em janeiro que tiraria as pesquisas do vermelho em três meses. Se tivesse funcionado, não estaria procurando sócios para o sucesso."