Pesquisa despiu Bolsonaro da fantasia de grande injustiçado

Todos sabem que a aprovação no Congresso de um projeto de anistia que haveria de beneficiar Bolsonaro depende da rua. Pesquisa nacional da Quaest fechada há seis dias e divulgada neste domingo revela que o pedaço do asfalto que se dispõe a engrossar a cruzada do capitão está longe de ecoar a vontade da maioria.

Para 56% do eleitorado brasileiro os condenados do 8 de janeiro merecem "continuar presos por mais tempo cumprindo suas penas". Apenas 34% defendem que eles nem deveriam ter sido detidos (18%) ou já estão em cana por "tempo demais" (16%).

Numa evidência de que os males de Bolsonaro vêm para pior, a pesquisa informa que 52% dos eleitores acharam que o Supremo Tribunal Federal foi justo ao sentar o capitão no banco dos réus. Praticamente metade do país (49%) acredita que Bolsonaro participou da tentativa de golpe.