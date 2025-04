Bolsonaro ganha ares de múmia

Concebido para irradiar a força do faraó da direita, o ato da Paulista foi um crepúsculo. A essa altura, os penares de Bolsonaro interessam aos outros. Sobretudo aos governadores que o rodearam no domingo.

Bolsonaro ganhou ares de múmia. Tarcísio, Caiado, Zema e Ratinho Jr. comportaram-se como embalsamadores. Interessa-lhes manter o culto ao mito, para herdar os votos dos devotos. O Supremo constrói o sarcófago.

Pela conta do Monitor do Debate Político, Bolsonaro levou 45 mil pessoas à Paulista. É quase quatro vezes menos do que os 185 mil apoiadores que estiveram na avenida em fevereiro do ano passado. Mas a novidade estava mesmo no alto do carro de som, não rente ao meio-fio.