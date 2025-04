Denúncia da PGR intima Lula a demitir Juscelino rapidamente

Ao abrigá-lo na Esplanada, Lula flertou com a temeridade. Ao mantê-lo no cargo depois do indiciamento da Polícia Federal, em junho do ano passado, converteu a sobrevida de Juscelino num processo de autodesmoralização.

Em entrevista ao UOL, Lula prometera enviar o ministro ao olho da rua tão logo o indiciamento por corrupção e lavagem de dinheiro fosse convertido pela Procuradoria em denúncia ao Supremo. O relógio está correndo.