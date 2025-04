Musk converte guerra de Trump contra China em paródia cínica

Trump mal iniciou o segundo mandato e os bilionários que financiaram a sua campanha já se deram conta de que fizeram o investimento errado. O acirramento da guerra particular que o imperador laranja trava com o camarada vermelho Xi Jinping transformou Elon Musk em símbolo do desvario incontido.

Maior financiador da campanha de Trump, Musk comprou a posição de primeiro-amigo e o posto de chefe do Departamento de Eficiência Governamental. Tanta influência não foi suficiente para deter a insanidade tarifária que prejudica seus negócios nos Estados Unidos, na China e no resto do mundo.

A Tesla opera na cidade chinesa de Xangai uma megafábrica que responde por mais da metade das vendas de carros elétricos de Musk no mundo. A própria China é o segundo maior mercado da Tesla, com 35% de todas as vendas.