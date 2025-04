Desavença de assessores reduz Trump à sua estupidez essencial

Trump já chamou Musk "gênio". Cedeu sua cabeça a Navarro como se fosse um terreno baldio no qual o economista joga o seu lixo. Com a desqualificação mútua, os conselheiros da Casa Branca esclarecem aos seus milhares de seguidores que são indignos da posição que ocupam. Declaram, com outras palavras, que o presidente da maior economia do planeta é assessorado pela burrice e pela incompetência. Algo que reduz Trump à sua estupidez essencial.