Trump encolheu antes que sua América idílica ficasse grande

O cheiro de queimado fez Trump piscar. O imperador laranja disparou mais um tiro contra a China, mas deu um "kiss" no traseiro do camarada vermelho: "Xi Jinping é uma das pessoas mais inteligentes do mundo", disse Trump, estimando que logo chegará a um acordo com Pequim.

Trump parece não ignorar que a nova tarifa tóxica de 125% que impôs à China anula o efeito doméstico da suspensão por 90 dias da taxação dos outros países, uniformizadas em 10%. A bomba inflacionária não foi desativada.

Os investidores agarraram-se à pausa de Trump como náufragos que confundem jacaré com tronco. Assim como subiram, as ações nas bolsas podem tombar a qualquer momento diante de uma nova ação errática de Trump. No momento, o único empreendimento que prospera nos Estados Unidos é a indústria de insegurança e instabilidade instalada na Casa Branca.