Trump denuncia a estupidez praticando-a cotidianamente

A realidade dá à valentia de Trump uma aparência de súplica para que o presidente chinês lhe conceda um telefonema. Mas Xi Jinping não parece estimulado a conversar, muito menos a implorar por clemência. Mandou dizer que, "se os Estados Unidos realmente querem resolver o assunto por meio do diálogo e da negociação, devem parar de ameaçar e chantagear, e conversar com a China com base na igualdade, respeito e benefício mútuo."

O camarada Xi não tem pressa. Tomado por suas ações, ele tem apenas uma pergunta: Quando Trump admitirá que conduz uma política comercial estúpida?