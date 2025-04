Entusiasmo do bolsonarismo por Trump revelou-se um mau negócio

Em 20 de janeiro, quando Trump foi coroado pela segunda vez nos Estados Unidos, Bolsonaro teve um surto de entusiasmo. Apresentou-se nas redes sociais como uma "criança de novo". Exultante, postou: "Estou animado. Não vou nem tomar mais Viagra". Os devotos seguiram o mito, pulando de alegria. Não se deram conta de que quem pula com Trump dá um salto mortal.

Pesquisa Ipsos-Ipec revela nesta sexta-feira que 50% dos brasileiros avaliam que as políticas comerciais de Trump estão prejudicando a economia do Brasil. A percepção é maior entre os eleitores de Lula (58%). Mas é compartilhada também pela maioria do eleitorado do próprio Bolsonaro (43%).

Os fatos caminharam na contramão do que esperavam os entusiastas de Trump no Brasil. No dia da coroação, Tarcísio de Freitas enfeitou a cabeça com um boné trumpista e proclamou num vídeo: "Grande dia". Estava em contagem regressiva desde a véspera. "Tá chegando a hora!", exclamou, antes de enaltecer os "novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade".