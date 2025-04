Opções do futuro papa: manter a oxigenação ou abaixar o tapete

O crepúsculo de Francisco foi marcado por um paradoxo. Presenteou a Igreja com uma lufada de ar puro. E morreu convalescendo de uma asfixiante crise respiratória provocada por uma infecção bacteriana seguida de pneumonia nos dois pulmões. Deixa como legado um dilema crucial para o futuro dos católicos. O sucessor do papa terá que optar entre manter a oxigenação ou abaixar o tapete que Francisco levantou.

O trabalho ficou inconcluso. Francisco não acabou com a corrupção. Mas faxinou o Banco do Vaticano. Não apagou o celibato. Mas iluminou a pedofilia do clero. Não modificou o trecho do catecismo que trata relações homossexuais como antinaturais. Mas autorizou padres a abençoarem uniões homoafetivas. Não extirpou o preconceito. Mas permitiu, sob certas condições, o batismo de transexuais.

Francisco não eliminou o luxo e a pompa. Mas foi pessoalmente austero e reaproximou a Igreja dos pobres. Sob influência do cardeal brasileiro Cláudio Hummes, o argentino Jorge Mario Bergoglio escolheu Francisco como nome do seu pontificado. Não foi uma escolha aleatória.