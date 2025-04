Lula sofre uma fritura reversa

Condestável do União Brasil, Davi Alcolumbre disse a aliados que encaminhará a Lula outro nome para a pasta das Comunicações. Ele sustentava o insustentável Juscelino. Avalizou o indelicado Pedro Lucas. Emplacando outro apaniguado, mostrará que seu fisiologismo tem método. O ministério pode ser de qualquer um. Ou de um qualquer. Mas a Presidência da República é da cota de Alcolumbre.

No final do ano passado, irritado com o noticiário sobre reforma ministerial, Lula disse: "Todo mundo sabe que quem troca ministro sou eu. Não é um jornalista que pode não gostar de um ministro. Sou eu." Os fatos demonstram que Lula, já bem passado, experimenta na metade final do seu terceiro mandato o pior tipo de ilusão que pode acometer um presidente. A ilusão de que preside.