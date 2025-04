Lula erra ao não exonerar Lupi

Na sua primeira fala sobre o penúltimo escândalo da praça, o ministro Carlos Lupi jogou gasolina no incêndio. Dizer que não deveria "ser queimado na fogueira" um presidente do INSS afastado do cargo por decisão judicial após frangar uma tunga de R$ 16,3 bilhões no bolso dos aposentados é falar de labareda em casa de carbonizado.

Na tarde desta quarta-feira, Lula mandou demitir Alessandro Stefanutto, o chefe do INSS cuja exoneração Lupi havia descartado pela manhã. O presidente da República faria melhor se enviasse para o olho da rua também o ministro Lupi. Nunca tão poucos fizeram tanta besteira na pasta da Previdência.

Num esquema iniciado sob Bolsonaro e potencializado sob Lula, associações e sindicatos de fancaria morderam mensalmente pedaços dos benefícios de milhares de aposentados. Fizeram isso com a complacência da cúpula do INSS e sem o consentimento das vítimas.