Assalto a aposentados carboniza qualquer tipo de agenda positiva

Numa evidência de que há males que vêm para pior, entre as entidades varejadas pela Polícia Federal há um sindicato que tem o irmão de Lula, Frei Chico, como vice-presidente. A lista inclui também uma confederação, a Contag, com DNA petista.

Com o atraso de praxe, Lula mandou demitir o chefe do INSS, que a Justiça já havia afastado cautelarmente. Mas manteve no cargo o ministro Carlos Lupi. O mesmo que, após assistir inerte ao envio de milhares de aposentados para o micro-ondas, disse que seu subordinado não deveria "ser queimado na fogueira".

Em busca de uma agenda positiva, Lula entregou finalmente à cúpula do Congresso, em solenidade no Planalto, a PEC da Segurança Pública. É a principal prioridade do governo depois da proposta que isenta os brasileiros pobres do pagamento do Imposto de Renda. O país não prestou atenção. Os holofotes foram monopolizados pela operação que levou mais de 700 agentes da Polícia Federal às ruas. O assalto aos aposentados carboniza qualquer tipo de agenda positiva.