Acordão antianistia é xeque-mate da nata do centrão em Bolsonaro

Bolsonaro não fuma a democracia, não bebe o Estado Democrático de Direito e não cheira a anistia em causa própria, só mente um pouco. Na sua lorota mais reincidente, Bolsonaro jura que todas as suas preocupações estão voltadas para os "pobres coitados" do 8 de janeiro.

Ao costurar com Lula e com a cúpula do Supremo um acordão antianistia, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Morra e Davi Alcolumbre, aplicam em Bolsonaro algo muito parecido com um xeque-mate. Fazem isso com o aval de tecelões do centrão

Pelo acerto, o Congresso aprovará um projeto para reduzir as penas leoninas dos condenados do 8 de janeiro, sem atenuar as prováveis punições de Bolsonaro e dos seus cúmplices do alto-comando do golpe.