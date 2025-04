Centrãozão é pujança liberal 100% feita de déficit público

O centrão conseguiu o que parecia impossível. Virou centrãozão. O anúncio da federação União-PP é um acontecimento marcante para a política brasileira. Não é todo dia que um conglomerado partidário se junta para consolidar a própria supremacia num país que domina desde as caravelas.

Na certidão de nascimento, o centrãozão é antiestatista. Quer menos governo e mais mercado. Na vida real, é uma pujança liberal 100% feita de déficit público. Sua caixa registradora roça a cifra de R$ 1 bilhão. O fundo partidário da federação soma R$ 954 milhões. A verba é pública, mas sai pelo ladrão como se fosse dinheiro grátis.

Estalando de pureza moral, os líderes do centrãozão defenderam no manifesto inaugural da federação "um choque de prosperidade". Criticam a intervenção excessiva do Estado na economia. Impossível discutir com especialistas. No poder desde Cabral, o centrãozão conheceu a ditadura por dentro. Pulou para o barco de Tancredo. Aninhou-se sob Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro.