Plano de Lupi para aposentados é genial: 'Passa um Pix aí, vovô'

Na primeira metade do terceiro mandato de Lula faltou a Lupi a clarividência de uma criança. A solução veio de um neto do ministro, como ele próprio revelou. "Oras, se eu sou uma associação, eu busco o beneficiário e, como diz meu neto, faz um Pix aí, vovô." Lupi é a demonstração de que a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites."

A certa altura, Lupi disse na Câmara que sua prioridade é proteger os aposentados. Alguém que alega não ter visto o assalto bilionário que vitimou a clientela do INSS não é um protetor dos sonhos, mas um desafio à oftalmologia. Se o neto de Lupi tiver menos de cinco anos, Lula deveria considerar a hipótese de nomeá-lo para o lugar do avô.

No teatro infantil, com seus enredos básicos, as crianças se integram à catarse. Elas participam do espetáculo. Interferem na história, vaiam os vilões e torcem pelos herois. Avisam para a Chapeuzinho Vermelho, aos berros, que o Lobo Mau vai atacar. Às vezes, invadem o palco para evitar o ataque. O que faltou ao Ministério da Previdência foi uma criança de cinco anos que saltasse da poltrona do teatro em chamas para gritar, a plenos pulmões: "Fuja dos seus assessores, vovô!"