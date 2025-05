Lula lança raio que os parta na cabeça de velhinhos roubados

Lula celebrou o Dia do Trabalhador em rede nacional de rádio e TV. Num discurso de 664 palavras, dedicou apenas 55 (8% do total) ao tema mais relevante: o assalto de R$ 6,3 bilhões contra os aposentados. Foram apenas duas frases. Numa, Lula choveu no molhado, noticiando o que já estava pendurado nas manchetes há uma semana. Noutra, lançou um raio que os parta na cabeça das vítimas, eximindo o governo do ressarcimento. Atribuiu exclusivamente às entidades sindicais assaltantes a responsabilidade pela devolução do dinheiro assaltado.

No trecho em que repetiu o que já se sabia, Lula disse uma meia verdade. Teve o cuidado de realçar a metade que é mentira. "O nosso governo", disse ele, "por meio da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas, que vinha operando desde 2019." Na verdade, além de iluminar a fraude nascida sob Bolsonaro, a investigação revelou que a gestão Lula é sócia do crime. No governo atual, o assalto de milhões ultrapassou a fronteira dos bilhões.

No pedaço do discurso em que trovejou em cima das vítimas, Lula disse ter determinado à Advocacia-Geral da União "que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas." Na prática, o presidente amarrou no rabo de um cometa a devolução do dinheiro roubado dos aposentados. Ignorou a responsabilidade solidária do seu governo, que abrigou nos quadros do INSS servidores que receberam propina para colocar a quadrilha dentro da folha das aposentadorias.