No Dia do Trabalhador, Lupi deveria estar desempregado

Há três mundos em Brasília: o de Carlos Lupi, o de Lula e o mundo real. No mundo de Lupi, o ministro da Previdência se sente à vontade para dizer em audiência na Câmara que não se julga "responsável institucionalmente" pelo INSS. No mundo de Lula, o presidente da República intervém no INSS ao mesmo tempo em que mantém Lupi no cargo. No mundo real, há uma bagunça que ajuda a explicar a facilidade com que entidades sindicais roubaram R$ 6,3 bilhões dos aposentados.

Lula e Lupi se esforçam para caracterizar a fraude contra os aposentados, iniciada em 2019, como parte da ruína de Bolsonaro. Verdade. O problema é que heranças malditas não geram larápios nem obrigam os herdeiros a multiplicar a maldição. Seria demais exigir do atual governo que parasse de se vangloriar por ter dado à luz um inquérito. Pede-se apenas que pare de tratar os brasileiros como bobos, levando a sério os achados da Polícia Federal.

Na semana passada, Lupi resistia em demitir um presidente do INSS afastado cautelarmente por decisão judicial. Dizia que um servidor "extremamente qualificado" não poderia "queimar na fogueira". Nesta semana, engoliu um "xerife" enfiado por Lula no INSS à sua revelia. Antes, ateou fogo às próprias vestes —"Quem fez errado que vá para a cadeia"—, tendo o cuidado de se despir de responsabilidades —"Não há omissão de minha parte. Eu não estou aqui para acobertar o roubo de quem quer que seja."