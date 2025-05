Roubo contra velhinhos coloca ventilador na antessala de 2026

O que está em jogo é a instalação de um ventilador na antessala 2026. O Planalto alega que a oposição força uma porta que já foi arrombada pela PF e a CGU. Pode-se acreditar na versão segundo a qual o governo é parte da solução, não do problema, desde que se esteja disposto a ignorar a realidade.

A oposição joga no tumulto. Com excesso de cinismo, finge desconhecer que o roubo atravessou a gestão Bolsonaro. Mas Lula como que reconheceu que seu governo potencializou o assalto contra os aposentados, estimado em até R$ 6,3 bilhões, ao exonerar o chefe do INSS, Alessandro Stefanutto, e ao forçar a saída do ministro Carlos Lupi (Previdência).

A inevitabilidade dos constrangimentos que o escândalo impõe ao governo é proporcional à quantidade de indícios de trambiques já colecionados pela PF. Há evidências demais. Para complicar o enredo inclui ingredientes como uma entidade que tem o irmão de Lula, Frei Chico, na vice-presidência, e uma confederação do porte da Contag, vinculada ao petismo.

Com ou sem CPI -ou CPMI— as leviandades da oposição bolsonarista e a leniência do governo petista virão à tona. Se isso é inevitável, o melhor que Lula poderia fazer a si mesmo seria considerar a hipótese de que a investigação parlamentar sobre o assalto contra os velhinhos comece logo. Retardá-la é o mesmo que encostar no calendário da campanha presidencial um tema do qual Lula prefere se abster: a corrupção.