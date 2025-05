Sem chão, EUA vivem sob Trump uma rotina de desenho animado

Dissipou-se qualquer tipo de dúvida sobre o instinto ditatorial de Trump. O que deveria unir os Estados Unidos no momento é o fato, cada vez mais inegável, de que a nação está sendo violentamente atacada pelo seu próprio presidente. Se ainda houver uma réstia de amor-próprio, a sociedade americana deve esquecer suas diferenças para se concentrar nesta verdade nua e crua: os Estados Unidos foram convertidos numa zona de guerra. E Trump promove disparos diários.

Na mesma entrevista, Trump declarou que não considera a hipótese de se candidatar para um terceiro mandato. "Isso não é algo que eu esteja buscando fazer". Nesse ponto, o entrevistado desdisse a si mesmo, pois desde que retornou ao trono já declarou várias vezes que um novo mandato faz parte dos seus planos.

Em março, Trump afirmou que "não está brincando" sobre o fato de desejar um novo ciclo no Poder. A Constituição proíbe o terceiro mandato. Mas essa não é uma questão relevante para um autocrata que decide quais artigos do texto constitucional merecem ou não ser respeitados. Do mesmo modo, a sociedade americana já deveria ter notado que apenas as ameaças de Trump devem ser levadas ao pé da letra, não os seus recuos cínicos.