Bolsonaro teve alta do hospital, mas continua na UTI da política

O ataque tornou-se um esporte inútil para quem não dispõe de defesa. Nesta terça-feira, a Primeira Turma do Supremo tornará réus os denunciados que integram o grupo responsável na trama golpista pela difusão de desinformação.

De resto, já não há ato em favor da anistia capaz de deter no Congresso o avanço do projeto de lei que abre a cela da multidão do 8 de janeiro sem retirar Bolsonaro e seus cúmplices do rumo da tranca.

Do ponto de vista clínico, a saúde de Bolsonaro interessa a todo mundo. Os rivais o querem saudável para que seja preso. Os aliados, para que seja cabo eleitoral. Sob uma ótica estritamente política, o país virou uma espécie de centro terapêutico para tratar Bolsonaro de suas neuroses.