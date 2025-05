Flávio expõe a hipocrisia do pai com sua aversão à 'meia-anistia'

A aversão de Flávio Bolsonaro ao projeto que reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro —"Não dá pra ter um meio termo, uma meia-anistia"— contaminou a retórica do seu pai, adicionando nela o indisfarçável ingrediente do cinismo.

"Desde o começo, eu falei que a anistia não era para mim", costumava repetir Bolsonaro, exaustivamente. Flávio agora esclarece que o problema não é a cabeleira do batom nem o vendedor de "popcorn" e "ice cream".

O primogênito afirmou que cobrará uma fatura do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. "Pediremos a ele que cumpra a palavra de pautar a anistia, não adianta uma meia-anistia, tirar uns e colocar outros. Queremos virar esta página."