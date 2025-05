PDT esquece as culpas de Lupi e sonega desculpas a aposentados

Em retaliação ao expurgo de Carlos Lupi do Ministério da Previdência, a bancada de 17 deputados federais do PDT decidiu deixar o bloco de apoio a Lula na Câmara. O gesto é disparatado, ofensivo e cenográfico.

O disparate decorre do fato de que a pose de vítima do PDT destoa da lambança promovida na pasta da Previdência por seu cacique. Sob o nariz de Lupi, foram assaltados mais de R$ 6 bilhões dos aposentados.

Ao ignorar as culpas do seu dono, o partido ofende as vítimas do assalto, às quais deve um pedido de desculpas. Os valentes do PDT exageram no jogo de cena ao esclarecer que não cogitam fazer oposição a Lula. Declaram-se "independentes". Lula colocou no lugar de Lupi o número 2 dele, Wolney Queiroz, ex-deputado do PDT.